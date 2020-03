Coronavirus: le Khalife général des Mourides donne un ndiguël Le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké a donné un ndiguël face au coronavirus et des autres difficultés de la vie. Le Saint homme recommande une lecture collective du Saint Coran, le mercredi 4 mars 2020 dans les mosquées et lieux de culte.

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Mars 2020 à 12:38 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos