Coronavirus : le chauffeur qui a ramené la ressortissante française de Mbour testé, les résultats attendus ce jour La ressortissante française de 68 ans, résidant à Nianing, à Mbour, qui a été testée positive, a été ramenée de l’aéroport AIBD à son domicile par un chauffeur sénégalais. Ce dernier a été retrouvé et des tests ont été effectués sur lui et transmis à l’Institut Pasteur, selon le Docteur Malick Ndiaye, médecin chef de la région de Thiès, qui souligne que les résultats sont attendus aujourd’hui. Il a précisé que la patiente qui a quitté Metz, avant de passer par Lyon pour arriver à Dakar, a été en contact avec un de ses beaux-parents, malade.

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Mars 2020 à 07:45 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos