Coronavirus: le gouverneur de Ziguinchor refoule un bateau de Carabane et demande un dispositif sanitaire au port de Cap-Skiring Depuis l’épidémie du Coronavirus, seul l’aéroport international de Blaise Diagne a été doté d’un dispositif sanitaire de contrôle. Celui de Cap-Sikiring qui reçoit deux vols par semaine, en provenance de l’étranger, n’est jusque-là, pas doté d’un tel dispositif. Avec le premier cas de coronavirus confirmé, hier lundi, au Sénégal, le gouverneur de Ziguinchor, Guedji Diouf, a demandé aux autorités sanitaires de la région, de mettre en place au plus un dispositif de contrôle dans cet aéroport, dans les meilleurs délais. Guedji Diouf a stoppé, hier, un bateau transportant des touristes au port de Carabane. Le bateau qui n’avait pas de certificat sanitaire a été retourné à Dakar.

