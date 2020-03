Coronavirus: le ministre de la Santé a rencontré les imams et oulémas du Sénégal, les manifestations religieuses maintenues Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr a rencontré l’Association des imams et oulémas du Sénégal à propos des manifestations religieuses au Sénégal. Sur la nécessité d’annuler les prochaines manifestations religieuses pour cause du coronavirus, les imams ont indiqué que la situation n’exige pas pour l’heure une telle mesure. Le ministre de la Santé a déclaré qu’il a été demandé aux religieux d’intégrer la sensibilisation dans leurs prêches et de prier pour la fin de l’épidémie au Sénégal. Abdoulaye Diouf Sarr a aussi déclaré que les éléments de langage ont été donnés aux imams, pour mieux communiquer avec les fidèles.

