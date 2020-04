Coronavirus : le nouveau centre de prise en charge de Dalal Jamm, aura 250 lits L’hôpital Dalal Jamm, retenu comme centre de prise en charge des malades du Covid-19, qui a accueilli son premier malade, vendredi dernier, aura une capacité de 250 lits. Le service de réanimation, en cours d’installation, sera opérationnel en fin de semaine et fera de Dalal Jamm le plus grand centre de prise en charge des malades du Coronavirus. Les éléments du service d’hygiène sont en place et le personnel soignant et doté des équipements requis. Des agents de la Croix-rouge sont également déployés en renfort, précise un communiqué.

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Avril 2020 à 09:59



