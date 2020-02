Coronavirus: « le rapatriement des Sénégalais de Wuhan n’est pas une urgence », selon l’ambassadeur de Chine à Dakar L’ambassadeur de Chine à Dakar, son Excellence Zhang Xun, s’est voulu rassurant à propos du coronavirus qui a causé plus de 500 morts en Chine et de la situation des 13 Sénégalais encore bloqués à Wuhan, épicentre de l’épidémie. « Il y a encore 6 millions de chinois qui vivent à Wuhan. Ce n’est pas très urgent de rapatrier ces Sénégalais. La situation évolue et s’améliore chaque jour », a-t-il déclaré sur la Rfm. Toutefois, a-t-il précisé, « il n’est pas possible de les transférer dans d’autres villes. S’ils quittent Wuhan, c’est pour sortir du pays ».

