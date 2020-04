Coronavirus: les 2 nouveaux cas communautaires viennent de Ouakam et de Mbao Les deux nouveaux cas communautaires sur les 8 déclarés positifs au coronavirus ce mardi 14 avril 2020, au Sénégal, proviennent de Dakar, plus précisément de Ouakam et de Mbao, révèle la Rfm. La capitale est devenue depuis plusieurs jours, l’épicentre de la pandémie au Sénégal. Toutefois, la multiplication des cas communautaires dans la capitale, inquiète sérieusement les autorités. Un autre cas communautaire a été également détecté dans la commune de Gueule-Tapée, hier.

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Avril 2020 à 13:08 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos