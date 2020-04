Coronavirus : les cas communautaires passent à 37, Dakar particulièrement touchée Les cas positifs au coronavirus issus de la transmission communautaire, tant redoutés par les autorités sanitaires ne faiblissent pas. Même s’il y a eu une légère baisse par rapport à hier où 5 cas communautaires ont été enregistrés, le ministère de la Santé et de l’Action sociale indique que 2 nouveaux cas communautaires ont été enregistrés ce dimanche sur 17 nouveaux cas détectés. Ces deux cas proviennent notamment de Guédiawaye et de Derklé, portant le nombre total de cas communautaires à 37. Dakar et sa banlieue est la plus touchée par ces cas communautaires.

