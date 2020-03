Coronavirus : les députés donnent 50 millions de francs CFA Après la contribution de 2 millions FCFA des femmes parlementaires pour la lutte contre le coronavirus, le président de l’institution a sollicité les hommes pour leur participation. Ainsi, il a été retenu une contribution de 300.000F pour chaque membre du Bureau de l'Assemblée nationale, 150 000 FCfa pour chaque président de Commission. Et chaque membre de commission devra débourser 100 000 FCfa. Tandis que les députés simples sont tenus de décaisser 50.000 Fcfa. En plus, les 25 millions FCfa destinés aux frais de missions, feront aussi partie de la contribution. Ce qui portera l'apport de l'Assemblée nationale à 50 millions FCfa, rapporte "L’As".

