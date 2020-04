Coronavirus : les riverains veulent la fermeture du marché Thiaroye ‘’Market-bi’’ Alors que la décision de fermer certains marchés a été prise par des maires, notamment à Dakar et à Louga, les populations riveraines du marché Thiaroye, communément appelé ‘’Market-bi’’, veulent la fermeture des lieux pour lutter contre la pandémie du coronavirus et freiner ainsi la transmission communautaire qui commence à gagner du terrain. Hier, l’affrontement a été évité de peu entre les populations et les commerçants, selon la Rfm. le maire de la localité, Babacar Sène interrogé sur la situation, n’a pas souhaité se prononcer pour l’heure, selon la même source.

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Avril 2020 à 10:12 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos