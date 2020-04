Coronavirus: les sénégalais bloqués à la frontière mauritanienne continuent de crier au secours Les sénégalais qui ont tenté de regagner le pays par la route et qui sont encore bloqués à la frontière mauritanienne, continuent d’appeler au secours. L’un d’entre qui s’est confié à la Rfm, ce lundi, a indiqué que ceux qui payaient des chambres d’hôtel pour se loger sont désormais à la rue, parce n’ayant plus de quoi payer. Ils dorment ainsi dans des hangars et se regroupent dans les marchés le jour, où les policiers les retrouvent pour les disperser. Ils n’ont même plus de quoi se cotiser pour les petits montants qu’ils donnaient quotidiennement pour se faire à manger. Une situation désastreuse, ont-ils dit, qui les poussent à lancer un énième appel au secours pour rentrer au Sénégal.

