Coronavirus : un footballeur professionnel français placé en réanimation Un premier cas de Covid-19 dans le championnat de Ligue 1 ? Selon les informations de L'Equipe, corroborées par un communiqué du club de Montpellier, le footballeur Junior Sambia a été placé en réanimation, ce jeudi 23 avril.





Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Avril 2020 à 22:53 | | 0 commentaire(s)|

Le coronavirus s'attaque aux personnes les plus fragiles, mais pas seulement. On pourrait croire, sinon, les sportifs protégés. Pourtant, depuis le début de la crise, les exemples hors de France pullulent. Rudy Gobert a été contaminé, provoquant l'arrêt de la NBA . En Italie, le champion du monde français Blaise Matuidi a aussi été testé positif et peine à se débarrasser de la maladie. Cependant, dans les cas connus du moins, les symptômes restent relativement bénins. Dans l'Hexagone, les sportifs avaient pour l'instant évité la maladie, mais c'est terminé. Jeudi 23 avril, L'Equipe apprend qu'un joueur de première division française de football a été contaminé au Covid-19, et a été hospitalisé.

Des symptômes inquiétants Junior Sambia (23 ans) est un jeune joueur de l'équipe de Montpellier, championne de France en 2012. Il a été admis lundi 20 avril dans une clinique en raison de symptômes inquiétants, laissant penser à une contamination au Covid-19. Pire, son état a continué de se dégrader. Ce jeudi 23 avril, Junior Sambia a intégré un service de réanimation. Son club, pour le moment, reste très discret sur son état de santé, ne confirmant pas une contamination au coronavirus. "Suite à des problèmes digestifs et respiratoires, l'un de nos joueurs est hospitalisé à Montpellier depuis deux jours en milieu spécialisé pour bénéficier de soins appropriés", a indiqué le MHSC par communiqué. Ce cas grave, apparu chez un joueur de 23 ans, inquiète forcément.

A l'heure où le monde du football se demande encore comment reprendre les compétitions le plus vite possible, elle pourrait aussi inciter les instances à réfléchir davantage sur la protection des joueurs. Ce lundi 20 avril, dans une tribune publiée dans Le Monde, Sylvain Kastendeuch, coprésident de l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP), lançait un appel à la prudence : "L'urgence économique ne doit pas prendre le pas sur l'impératif de santé publique. Renonçons à une reprise du Championnat dans ces conditions. Reprise qui serait précipitée et dangereuse". Si le constat est malheureux, la maladie qui frappe Junior Sambia donne encore plus de poids à la prise de position du représentant des joueurs de football.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos