Coronavirus : un sénégalais autochtone contrôlé positif, le bilan porté à 3 malades Un sénégalais a été contrôlé positif au coronavirus, selon un communiqué du ministère de la santé. L’homme est revenu d’Italie le 6 mars dernier et a été testé positif au centre de santé de Darou Marnane à Touba. Dans la structure hospitalière, des opérations de désinfections ont été menées et la famille du malade est prise en charge, alors que le patient a été interné au centre des maladies infectieuses de Fann. Cela porte le bilan à 3 malades du coronavirus, puisque la ressortissante britannique de 33 ans, touchée par le virus est déclarée guérie, selon le ministère de la santé.

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Mars 2020 à 07:15 | | 0 commentaire(s)|



