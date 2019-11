Corruption à l'Iaaf: Papa Massata Diack inculpé

Jeudi 7 Novembre 2019

Papa Massata Diack, fils de l'ex-patron de l'athlétisme mondial (IAAF) Lamine Diack, a été auditionné une nouvelle fois, ce mardi 5 novembre 2019, sur l'affaire de dopage des athlètes russes par le Doyen des juges d’instruction de Dakar qui l’a ensuite inculpé pour association de malfaiteurs, blanchissent aggravé, corruption active et corruption passive. Le magistrat sénégalais a pris cette ordonnance dans le cadre d’une Commission rogatoire des magistrats français chargés de faire la lumière sur cette affaire qui secoue l'athlétisme mondial. Selon le quotidien Libération, le même jour, Papa Massata Diack a été interrogée dans le fond de la procédure ouverte contre lui par la justice sénégalaise. En août 2017, il a été inculpé pour corruption passive et corruption active et placé sous contrôle judiciaire. Devant le magistrat instructeur, il a nié les accusations contre lui, selon une source proche du dossier interrogé par l’Agence France presse. "Le Sénégal a ouvert depuis 2016 une information judiciaire (sur les faits qui lui sont reprochés). Papa Massata Diack n'a jamais reconnu ces accusations" contre lui, a dit cette source, sans préciser les éléments sur lesquels il a été entendu "pour ne pas violer le secret de l'instruction".

