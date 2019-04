« Corruption » des députés pour le vote de la loi portant suppression de la Primature : Les Fds exigent le jugement de Macky Sall pour haute trahison

Le Président Macky Sall doit être jugé pour haute trahison. C’est la conviction de Babacar Diop et de ses camarades des Forces démocratiques du Sénégal (FDS). Ils dénoncent le fait que ce dernier ait « corrompu » l’Assemblée nationale, pour lui demander de voter la loi portant suppression du poste de Premier ministre.



« Macky Sall doit être traduit devant la Haute Cour de justice et jugé pour haute trahison . Les faits sont inédits : un président de la République qui corrompt une Assemblée nationale pour lui demander de voter une loi. Ce président et ces députés n’ont plus de crédibilité devant le peuple. La procédure de destitution doit être engagée sans attendre. Tous ceux qui sont impliqués dans ce scandale, doivent être demis de leur fonction. L’Algérie et le Soudan viennent de nous montrer que les peuples gagnent, à la fin, devant les dictateurs et les oppresseurs », soulignent Babacar Diop et Cie.











