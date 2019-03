« Corruption » et « blanchiment aggravé »: Massata Diack éclaboussé avec le Président du PSG

Le monde s’effondre sur la tête de Papa Massata Diack. Suspendu à vie par le Tribunal arbitral du sport (TAS) et sous le coup d'un mandat d’arrêt international dans le cadre du scandale de dopage et de corruption qui ébranle l’athlétisme, le fils de Lamine Diack est encore éclaboussé par une nouvelle affaire. Il s’agit l’attribution des Championnats du monde d’athlétisme au Qatar, qui se dérouleront à l’automne prochain (29 septembre - 6 octobre). Nasser El Khelaïfi, le président du Paris-Saint-Germain, a aussi été mis en cause.



Selon des informations publiées ce vendredi soir, par Mediapart, repris par « Le Parisien » , Nasser Al-Khelaïfi a été placé sous le statut de « témoin assisté » (statut intermédiaire entre celui de simple témoin et la mise en examen), dans le cadre d’une information judiciaire ouverte par le Parquet national financier (PNF), pour « corruption » et « blanchiment aggravé ».



Ce n’est pas en tant que patron du PSG que Nasser Al-Khelaïfi serait entendu dans cette affaire. Mais en tant que codétenteur d’une société privée, nommée Oryx QSI, que le Qatarien possède à 50-50 avec son frère.



Deux virements suspects

Les soupçons du PNF reposent sur deux virements, d’un montant total de 3,5 millions de dollars effectués à l’automne 2011 entre la société Oryx QSI et une autre société, détenue, elle, par le Sénégalais Papa Massata Diack, fils de Lamine Diack, ex-patron de la Fédération internationale d’athlétisme (1999-2015). Le tout dans le but de faciliter l’obtention des Mondiaux d’athlétisme en 2017 et finalement, obtenus pour 2019.



Selon Mediapart, Nasser Al-Khelaïfi aurait reconnu devant la justice la détention de 50 % des parts de la société Oryx QSI. Il assurerait toutefois ne pas posséder la signature et ne pas pouvoir engager de dépenses.

