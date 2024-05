Corruption et surfacturation dans la gestion des dialyses au Sénégal : le rapport détaillé de l'OFNAC

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Mai 2024

Suite à des allégations de corruption et de surfacturation dans la gestion des dialyses au Sénégal, une série d'actions ont été entreprises par les enquêteurs. Ces démarches comprennent l'audition du plaignant, M. Amadou DIALLO, ainsi que des responsables du ministère de la Santé et du secteur privé, en plus d'une analyse documentaire approfondie.



Lors de son audition, M. DIALLO a confirmé les dénonciations médiatiques qu'il avait formulées. Il a expliqué avoir mené des recherches comparatives sur les prix des kits de dialyse suite à une annonce du Président de la République, M. Macky SALL, concernant les dépenses pour les dialyses. Ses investigations ont révélé des différences significatives de prix entre le Sénégal et d'autres pays, notamment la Côte d'Ivoire, alimentant ses soupçons de possible surfacturation.



M. DIALLO a également mis en avant les déclarations de la Directrice de la Pharmacie nationale d'Approvisionnement (PNA) concernant une dette de l'État envers les fournisseurs étrangers de kits de dialyse. Il a présenté des données sur les subventions allouées à la dialyse au fil des années et a mis en lumière des pratiques frauduleuses dans les centres de dialyse privés, telles que la surfacturation des séances et la vente de matériel médical à des prix exorbitants.



Les investigations ont également mis en évidence des pratiques douteuses dans l'attribution de contrats pour l'approvisionnement en kits de dialyse, ainsi que des conflits d'intérêts impliquant des membres de l'Association des Hémodialysés et Insuffisants Rénaux du Sénégal (ASHIR) et des responsables de centres de dialyse privés.



En conclusion, les enquêteurs ont retenu des accusations de corruption passive et d'escroquerie à l'encontre de l'assistante-secrétaire de l'ICP, ainsi que d'escroquerie portant sur les deniers publics à l'encontre de l'administrateur de l'ICP. Des actions supplémentaires sont prévues pour approfondir les investigations sur d'autres personnes potentiellement impliquées dans cette affaire. La transmission du rapport d'enquête au Procureur de la République de Dakar a été décidée à l'unanimité par l'Assemblée des membres.

