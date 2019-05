Corruption, mariages précoces,« liberté de réunion limitée», affaire des talibés: L'Union européenne sermonne le Sénégal Le rapport annuel de l'Union européenne (Ue) sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde 2018 a été adopté parle Conseil des affaires étrangères(Cae) de l'Ue, le 13 mai 2019. D'après le rapport, écrit le journal Libération, la situation générale des droits de l'homme au Sénégal reste satisfaisante, en particulier dans le contexte de l'évolution dans les pays voisins.Cependant, les progrès sont lents dans de nombreux domaines,tels que la corruption, les mariages précoces ou les Mutilations génitales féminines (Mgf).

«La législation et les mesures de protection doivent encore être pleinement mises en œuvre ou améliorées (code de la famille, par exemple), tandis que la législation punitive en vigueur sur les LGBTI ne sera probablement pas traitée. La législation et les coutumes sociales continuent d'entraver l'accès des femmes aux services de santé, à l'éducation, aux emplois, à la terre, au crédit et à la justice, en particulier dans les zones rurales. La violence sexuelle à l'égard des femmes et les pratiques néfastes telles que les Mgf / C et les mariages précoces persistent, tandis que les mesures de protection continuent à être mal appliquées", selon le rapport qui ajoute : "Bien que le Sénégal ait ratifié les principales conventions sur les droits de l'enfant, la situation concernant les enfants des rues, dont beaucoup sont des élèves d'écoles coraniques (talibé), reste alarmante. Les poursuites à l'encontre des personnes qui les exploitent sont encore insuffisantes et l'adoption de la nouvelle loi régissant les écoles coraniques est en cours. Les personnes LGBTI risquent l’agression et / ou la détention arbitraire».



«LA LIBERTE DE REUNiON EST LIMITEE»



Selon toujours l'Ue, "la peine de mort est abolie depuis 2004, mais le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques n'a pas encore été approuvé. Des efforts ont été déployés pour améliorer les mauvaises conditions de détention dans les prisons sénégalaises, mais la surpopulation carcérale et les longues détentions préventives restent fréquentes. Selon le ministre de la Justice, les 37 prisons sénégalaises auraient toutes été réhabilitées en 2018". En ce qui concerne les élections, «dans la période précédant l'examen présidentiel de février 2019, plusieurs aspects controversés du processus préparatoire ont entraîné une méfiance politique. Bien que l'espace pour la liberté d'expression et de réunion reste ouvert, les dispositions légales concernant la liberté d'expression incluent des définitions vagues et des pouvoirs étendus de l'exécutif, qui pourraient être utilisés de manière restrictive. La liberté de réunion est limitée par une décision administrative spécifique interdisant les manifestations dans le centre de Dakar, où se trouvent les principales institutions nationales».



Concernant ses engagements financiers au Sénégal, l'Ue a poursuivi la mise en œuvre de huit projets relevant du Fonds européen de développement (Fed) pour un total de 4,3 millions d'euros et soutenant des organisations de la société civile (Osc) protégeant et assistant les enfants victimes de violences physiques et / ou abus, enfants des rues, y compris enfants talibés. En outre, un projet régional au titre de l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix a pris fin début 2018 après trois ans. Le projet a contribué au financement du travail de Sos Villages d'Enfants visant à protéger les

enfants en situation difficile. En vertu de l'Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (Ieddh), une nouvelle subvention a été attribuée à Plan Ireland en vue d'une campagne de sensibilisation en 2019 sur diverses formes d'exploitation des enfants au Sénégal.

Dans le cadre du soutien de l'Ue à l'observatoire national des Lieux de Privation de Liberté (Onlpl), la Délégation de l'Ue a participé à des missions de sensibilisation, à des visites de prisons et à des sessions de formation sur les droits des prisonniers pour les membres des forces de sécurité. dans divers endroits au Sénégal. L'assistance financière (11 millions d'euros) au titre du 11e Fed destinée à renforcer l'état de droit s'est poursuivie, améliorant l'administration judiciaire, renforçant le respect des droits de l'homme et luttant contre la corruption et le blanchiment de capitaux. L’Ue a également fourni 500 000 euros à l’Office national de lutte contre la corruption. Le même montant a été fourni à l'appui de la Cellule nationale de traitement de l'information financière (Centif) afin de renforcer la lutte nationale contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En outre, l'Ue apporte un soutien aux forces de sécurité sénégalaises dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé (10 millions d'euros au titre

du 11e Fed),qui vise également à promouvoir la bonne gouvernance, la transparence, l'inclusivité, la responsabilité et les droits de l'homme. L'Ue a également soutenu la construction de plusieurs palais de justice afin d'améliorer l'accès à la justice pour la population en général.

