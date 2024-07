Corruption présumée au Conseil constitutionnel : « Macky Sall m’a assuré de l’innocence des juges accusés ...», Latif Coulibaly L'affaire de la corruption présumée de deux juges du Conseil constitutionnel, soulevée par les députés du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement (PDS et alliés), a profondément marqué Abdou Latif Coulibaly. Lors de son passage au "Jury du dimanche", il a abordé ce dossier en cours d'examen par la Justice.

Revenant sur cette affaire, le quotidien Bes Bi nous dit qu’en tant qu’invité de l'émission "Jury du dimanche" sur iRadio et iTV, Abdou Latif Coulibaly a révélé que le Président Macky Sall lui a affirmé que l'affaire de la corruption présumée de deux membres du Conseil constitutionnel est infondée.



« Je n'ai plus de préoccupation par rapport à cela, car je sais que cette accusation est fausse. Elle a été entièrement fabriquée. J'en ai discuté avec l'une des plus hautes personnalités du pays, Macky Sall, qui partage ce point de vue. Nous en avons longuement parlé, aussi bien au téléphone que dans son bureau. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est même surréaliste. Le Conseil constitutionnel prend ses décisions collégialement, les sept juges se réunissant pour délibérer. Si vous lisez le rapport, c'est la vice-présidente du Conseil constitutionnel qui recommande l'exclusion de Karim Wade en raison du parjure. » A affirmé l’ancien ministre, secrétaire général du gouvernement et maire de Sokone, Abdou Latif Coulibaly





« Le président du Conseil a également signé. C'est un mépris évident pour les cinq autres magistrats. Deux juges auraient influencé le président et la vice-présidente ainsi que les trois autres juges qui ont siégé avec eux ? Ils sont vraiment très forts ces deux magistrats ! C'est non seulement de la calomnie, mais aussi une infamie contre les institutions de ce pays. » A-t-il ajouté



Abdou Latif Coulibaly a conclu en rappelant qu'il avait claqué la porte suite à cette affaire, notamment parce que l'un des juges incriminés, Cheikh Tidiane Coulibaly, est son frère.



