Corruption sur les visas et conditions des travailleurs : Guy Marius Sagna tire la sonnette d'alarme et pose une série de questions au gouvernement Le député Guy Marius Sagna a déposé plusieurs initiatives importantes à l'Assemblée nationale ce jour, interpellant le gouvernement sur des questions pressantes concernant la corruption, les droits des travailleurs et les infrastructures.

Enquête parlementaire sur les centres d'appels



Sagna a proposé la création d'une commission d'enquête parlementaire sur la situation des travailleurs des centres d'appels, un secteur en pleine expansion mais qui suscite de nombreuses inquiétudes sur les conditions de travail.



Corruption dans la procédure des visas



Le député a également adressé une question écrite au gouvernement sur la corruption gangrenant la procédure de prise de rendez-vous pour les demandes de visa via VSF Global. Selon lui, cette pratique est devenue un véritable fléau qui affecte gravement les Sénégalais souhaitant voyager à l'étranger.



« Les Sénégalais sont épuisés par la corruption qui gangrène la procédure d'obtention de rendez-vous. Certains ont dû payer entre 100 000 et 500 000 FCFA pour obtenir un rendez-vous », a-t-il dénoncé. Ce problème touche toutes les destinations, et des montants allant jusqu'à un million de francs CFA circulent pour garantir des rendez-vous prétendument "inaccessibles" sur le site officiel.



Le député appelle le gouvernement à intervenir pour démanteler ces réseaux mafieux, dont certains seraient soupçonnés de collaborer avec des employés de VSF Global.



Infrastructures et éducation : d'autres préoccupations soulevées



En collaboration avec sa collègue Oulimata Sidibé, Guy Marius Sagna a également soulevé la question des conditions de vie des populations locales, notamment celles vivant le long des routes Brin-Bandial (commune de Enampor) et Dialang-Kaguitt (commune de Nyassia), qui sont dans un état de délabrement avancé.



De plus, le député a interpellé le gouvernement sur le cas des 19 étudiants en master de soins infirmiers, option anesthésie-réanimation, à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, privés de bourse depuis juillet 2023. « Est-ce le Fonds Mondial qui n'a pas versé ces bourses ou l'État du Sénégal qui les a détournées ? » s'interroge-t-il.



Droits des travailleurs à Sécuriport et recrutements à la FASTEF



Guy Marius Sagna a également déposé des questions sur la situation des travailleurs à Sécuriport Sénégal et sur le recrutement des titulaires de masters d'enseignement en mathématiques, physique-chimie et SVT issus de la FASTEF.



Ces interpellations témoignent d'une volonté de défendre les intérêts des citoyens et de mettre en lumière des dysfonctionnements que le gouvernement doit traiter en urgence. Le député appelle à une action rapide et ferme pour répondre à ces préoccupations croissantes.



