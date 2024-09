Corsair : Abbas Jaber, un entrepreneur visionnaire et exemplaire, futur actionnaire de référence Le célèbre entrepreneur Abbas Jaber, président du groupe agro-industriel Advens, continue de marquer de son empreinte, la scène économique française et internationale. Cet homme, dont l'intégrité et la réputation sont reconnues à travers le monde, s'apprête à devenir l'actionnaire privé de référence de Corsair, la compagnie aérienne française de renom, avec une prise de participation significative de 40 % du capital. Une étape cruciale pour Corsair, qui consolide ainsi son avenir, sous la houlette d’un dirigeant visionnaire et respecté.



Abbas Jaber, figure de proue de la diaspora libanaise au Sénégal, incarne le succès et la résilience. En tant que PDG du groupe Advens, il a su bâtir un empire agro-industriel prospère, présent dans 15 pays, notamment en Afrique de l’Ouest. Sa réussite témoigne non seulement de ses compétences exceptionnelles mais aussi de sa volonté de contribuer à l’économie africaine et mondiale, tout en maintenant un lien fort avec ses racines sénégalaises. Aujourd'hui, sa décision de devenir l'actionnaire principal de Corsair, ne fait que renforcer sa stature d’entrepreneur engagé et stratégique.



Un engagement inébranlable pour Corsair



Déjà actionnaire minoritaire et membre du conseil de surveillance de Corsair entre 2020 et 2022, Abbas Jaber connaît parfaitement la compagnie et ses défis. Son retour en tant que futur actionnaire de référence, en injectant 15 millions d’euros dans le transporteur, est une marque de confiance forte dans l'avenir de Corsair, qui emploie près d’un millier de salariés et dessert des destinations clés comme l’océan Indien, l’Afrique, les Antilles et l’Amérique du Nord. Cette nouvelle collaboration augure un renouveau pour la compagnie, qui aspire à se rétablir financièrement, après les difficultés liées à la crise du Covid-19.



Le PDG de Corsair, Pascal de Izaguirre, n’a pas caché sa satisfaction face à cette décision : « Abbas Jaber est un partenaire idéal, à la fois pour son expérience et son engagement. Il apporte une expertise précieuse, ayant déjà été au cœur de la gouvernance de Corsair. Son retour est une excellente nouvelle pour l'avenir de la compagnie ».



Une entreprise prospère portée par un leader respecté



Le groupe Advens, sous la direction d’Abbas Jaber, affiche une santé financière solide, avec un chiffre d’affaires de 227 millions d’euros en 2022. Fondé en 1988, le groupe a su se diversifier, d’abord dans le négoce du coton, puis dans divers secteurs comme l’agro-industrie, la logistique, l’ingénierie et l’énergie. Cette diversification témoigne du flair entrepreneurial d'Abbas Jaber, qui a su anticiper les besoins du marché tout en consolidant des bases solides.



Sa réussite dans le monde des affaires n’a jamais été entachée. Abbas Jaber a surmonté avec brio, les tentatives de diffamation à son égard, remportant toutes les batailles juridiques pour rétablir la vérité et prouver l’infaillibilité de son intégrité. Ses victoires judiciaires ne sont que le reflet de son sérieux, de son engagement sans faille, pour la transparence et du respect qu’il inspire.



Une ambition portée par une vision stratégique



En rejoignant Corsair en tant que principal actionnaire privé, Abbas Jaber poursuit une stratégie d’investissement clairvoyante. Alors que la compagnie se prépare à un retour à l'équilibre financier, son engagement est un signal fort pour l'avenir. Cette prise de participation, conditionnée à l'approbation de la Commission européenne, prouve que Jaber n’investit pas seulement des fonds, mais également son expertise et son temps, pour assurer le redressement durable de Corsair.



L’entrée de cet entrepreneur de renom dans le capital de Corsair, aux côtés d’un consortium d'entrepreneurs ultramarins et d'une société d'économie mixte guadeloupéenne, est une preuve de la confiance que le monde des affaires accorde à Abbas Jaber. Il n’est pas seulement un homme d’affaires prospère, mais aussi un modèle de réussite, de détermination et d'engagement.



Ainsi, Abbas Jaber, figure émérite de l'entrepreneuriat, continue de faire rayonner son influence au-delà des frontières. Son implication dans Corsair, est un nouveau chapitre prometteur, et nul doute que sous son impulsion, la compagnie aérienne renouera avec un avenir brillant et prospère.

