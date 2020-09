Costume de guerre et selle de Buur Sine Coumba Doffène Famak : retour sur sa grande bataille contre Maba Diakhou Ba Cette bataille de Fandane-Thiouthioune eut lieu le 18 juillet 1867 et opposa les Sérères aux musulmans. Le Damel-Tègne, Lat Dior, en voulait au Bour Sine, Coumba Ndoffène Famak, qui ne l’avait pas aidé à reconquérir le pouvoir. Après s’être converti à l’Islam, il avait convaincu Maba Diakhou Bâ, l’Almamy du Rip, de lancer un djihad dans le Sine.

La bataille de Fandane-Thiouthioune (Somb) : restons dans le sujet des affrontements à caractère religieux avec la bataille dite de Fandane-Thiouthioune (localité où elle s’acheva) ou de Somb (là où elle commença). Si le contenu de ce sujet, forcément sensible et compliqué, ne vous convient pas, je vous invite à aller directement corriger l’article très complet de Wikipedia dont il est un résumé (lien donné à la suite), qui en précise les tenants, les aboutissants et tous les protagonistes.



Cette bataille eut lieu le 18 juillet 1867 et opposa les Sérères aux musulmans. Le Damel-Tègne, Lat Dior, en voulait au Bour Sine, Coumba Ndoffène Famak, qui ne l’avait pas aidé à reconquérir le pouvoir. Après s’être converti à l’Islam, il avait convaincu Maba Diakhou Bâ, l’Almamy du Rip, de lancer un djihad dans le Sine. Une première attaque surprise eut lieu en avril 1867 dite de Mbin o Ngor (la surprise de Ngor), mais elle fut repoussée.



Néanmoins, à cette occasion, des princes tels que Boubacary Ngoné Diouf furent tués et des princesses sérères, comme les linguères Selbé Noffène Diouf et Fatma Tioube, capturées et contraintes à se marier. Furieux, Coumba Ndoffène adressa une lettre à Maba Diakhou : « Cette attaque est indigne... Si vous êtes un homme, je vous mets au défi de revenir et de répondre à l'armée pleine de Sine dans une bataille ouverte... ».



Maba répondit à cette invitation après avoir acquis armes et munitions auprès de l’administration britannique de la Gambie. Lors de la préparation du combat, Coumba Ndoffène fit accomplir les rituels des ancêtres et prédire le résultat en sa faveur. Maad Semou Gallo Diouf (fils de Maad Amad Ngoné) et son cousin Mbagne Somb Faye attaquèrent l’armée du Rip à Somb où une forte résistance avait été préparée, afin de l’empêcher d'entrer dans Thiouthioune.



Mais la stratégie échoua. Les assaillants furent repoussés et l’armée de Maba entra dans Thiouthioune. Durant la bataille, le prince Maad Semou Gallo Diouf fut tué et le prince Mbagne Somb Faye se suicida après avoir été capturé.



Lat Dior, qui avait entendu approcher le junjung (tambour de guerre) de Coumba Ndoffène et, conscient de la supériorité de ce dernier, choisit de se retirer avec le Burba Djolof, Alboury Sainabou.



Mais Maba ne voulut pas entendre parler de retrait et se réfugia avec son armée dans les taillis entourant l’étang de Fandane pour faire sécher leurs armes mouillées par la pluie très forte au cours de la bataille.



Un nouvel affrontement eut lieu au cours duquel le roi du Sine fut blessé et Maba tué. Les membres de ce dernier furent ensuite dispersés dans plusieurs régions du Sine.



Le pouvoir colonial, qui ne voyait pas d’un bon œil les véllités guerrières de Comba Ndoffène, demeura sur la réserve pendant cet affrontement et il fut ordonné à Pinet-Laprade de rester sur la défensive. Aujourd’hui, une controverse subsiste sur le lieu d’inhumation de Maba : https://fr.wikipedia.org/.../Bataille_de_Fandane...

Source Senegalmetis



