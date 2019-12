Côte d’Ivoire : «A cause du racisme, mon fils ne joue pas au football», dixit Yaya Touré

Dans un contexte particulier concernant le racisme dans le football avec différentes polémiques notamment en Italie, Yaya Touré a évoqué le sujet pour Stats Perform et a expliqué ne pas vouloir que son fils subisse cela.



«Je suis sensible à ce sujet parce que le racisme est quelque chose qui me fait mal tout le temps», a expliqué l’ancien milieu de terrain du Barça et de Manchester City.



«Mon enfant veut jouer au football, je lui ai dit, non tu ne peux pas faire ça (…) j’ai refusé de le laisser jouer à cause de ce genre de choses», a souligné l’homme de 36ans qui a pris sa retraite internationale en mai dernier.