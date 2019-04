Côte d’Ivoire / Alpha Blondy s’est marié : Qui est sa nouvelle compagne ?

Le Jagger qui a fait la publication sur sa page officielle dit toute sa joie d’avoir honoré sa dulcinée devant ses parents.



"Bon Paquinou. Joyeuses pâques. J’ai caché le plus précieux des œufs dans mon jardin…", a-t-il écrit sur son profil Facebook, avec une photo en illustration qui en dit long sur la joie du père d’Ismael Agana.



Selon des sources proches de la nouvelle dulcinée de Seydou Koné, le nom au civil d'Alpha Blondy, Aelissa Darragi est une jeune femme d’une trentaine d’années, de père tunisien et de mère italienne.



Elle partage la vie de l’artiste depuis un moment et porte même une grossesse de lui.

Reste à savoir ce que devient Ran, l’épouse coréenne d’Alpha Blondy.











Presse Côte d'Ivoire.ci