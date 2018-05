Côte d’Ivoire: Décès ce lundi d’un prisonnier « politique » à la Maca Jean Paul Boyo, incarcéré à la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan (MACA) a quitté définitivement les siens. Présenté comme un prisonnier politique, Boyo jean paul est décédé ce lundi 30 avril 2018.

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Mai 2018 à 17:26 | | 0 commentaire(s)|

Admis à l’infirmerie de la prison civile d’Abidjan où il séjournait depuis le 21 août 2017, Boyo jean Paul a rendu l’âme des suites d’un malaise » après 1h d’attente pour des soins et pire après le décalage général de tous les bâtiments à 11h à cause du programme de fonctionnement de la MACA tous les lundis », rapporte l’Association des femmes et familles d’opinion de Côte d’Ivoire (AFDO-CI)

Jean Paul Boyo était incarcéré sous le mandat de dépôt du 21/08/2017.

Autre pan de l’histoire, Jean Paul Boyo avait été arrêté à la suite de l’attaque de l’Ecole de police le 19 juillet 2017. Il était suspecté d’avoir appartenu au groupe de cinq individus ayant participé à cette attaque. Sa mort vient allonger la liste des détenus « politiques » ayant perdu la vie dans les geôles.

Lors d’un point de presse tenu le 12 avril dernier, l’AFDO, par la voix de sa présidente, évalue à 300, le nombre de détenus d’opinons en Côte d’Ivoire.

Désirée Douati, présidente de ce mouvement avait alors appelé les autorités ivoiriennes à œuvrer à la libération de ces prisonniers afin de favoriser la réconciliation tant prônée entre les Ivoiriens.

AUTEUR: Hartman N'CHO

