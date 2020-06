Côte d’Ivoire : Eudoxie Yao vend ses lingeries déjà portées à 5 millions

Eudoxie enflamme une nouvelle fois la toile. Après avoir écopé d’une amende de 3 millions pour sa participation à l’anniversaire d’Emma Lohoues, la star ivoirienne revient à la surface avec des publications sur facebook de lingeries fines et très osées qui laissent transparaître ses rondeurs.



Sur un autre reseau social, notamment instagram, la chanteuse annonce qu’elle décide de mettre en vente des lingeries et ceux qu’elle a déjà enfilées : « Mes bb je vends de la lingerie à seulement 100 dollars et ce que j’ai déjà porté est à 5 millions par lingerie ! agréable journée à vous », a-t-elle écrit sous sa dernière publication.



Une publication qui a le mérite de faire jaser la toile. Certains commentent les photos alors que d’autres regardent un peu plus le prix.