Côte d'Ivoire - Guillaume Soro: "Ouattara a entraîné plus de 70 morts à cause de son3ème mandat, il sera jugé" Soro Guillaume Kigbafori ce samedi demandant une minute de silence pour les victimes provoquées par la candidature anticonstitutionnelle de Alassane Ouattara, annonce :

Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Octobre 2020 à 06:00 | | 0 commentaire(s)|

« Alassane Ouattara m’attendait sur le terrain de l’insurrection. Pourtant je l’ai battu sur le terrain judiciaire et diplomatique.



Dites-lui qu’il est nouveau en politique. Sur le terrain politique, nous l’avons battu. Il voulait nous diviser mais nous sommes plus que réunis.



Alassane Ouattara ne sera pas le prochain Président de la République et mieux, il n’y aura pas d’élection ce 31 Octobre. Y’a eu plus de 70 morts à cause de ce troisième mandat anticonstitutionnel ; il sera jugé ».



