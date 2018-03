Côte d’Ivoire-Togo : Yaya Touré révèle pourquoi il sera absent

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Mars 2018 à 15:21 | | 0 commentaire(s)|

C’est sur son compte twitter que Yaya Touré le milieu de terrain de Manchester City a annoncé jeudi qu’il ne prendra pas part aux différentes rencontres amicales de football avec la Côte d’Ivoire pour les 23 et 27 mars contre le Togo et la Moldavie à Beauvais (France).

A la question de savoir ce qui motiverait l’absence de ce grand footballeur ivoirien, il a expliqué que c’est « pour des raisons familiales » sur son compte Twitter.

« Malheureusement je ne pourrai pas participer aux matches de la Côte d’Ivoire pendant la semaine internationale, ma famille a besoin de moi en ce moment et j’espère que les supporters comprendront. Je souhaite le meilleur à toute l’équipe » a fait savoir Yaya Touré.

Yaya Touré ✔ @YayaToure Sorry I cannot make the Ivory Coast games this international break. My family needs me at this moment and I hope the fans understand. I wish the team good luck!

1 683

289 personnes parlent à ce sujet Informations sur les Publicités Twitter et confidentialité

La Fédération ivoirienne de Football (FIF), disait être « sans nouvelle » du joueur depuis un bon bout de temps. D’abord absent au rassemblement des Eléphants en France avant deux matches amicaux, les 24 et 27 mars. « Le staff technique est sans nouvelle de Yaya Touré« , a expliqué la FIF.

Yaya Touré avait annoncé sa retraite internationale. Le joueur de 34 ans fait à nouveau partie de la liste des 24 joueurs ivoiriens retenus par le sélectionneur Ibrahim Kamara, qui assure l’intérim après le départ du Belge Marc Wilmots.

Ce vendredi 23 mars la Côte d’Ivoire affrontera le Togo en amical et la Moldavie le 27 mars prochain. Ces matchs amicaux se joueront à Beauvais. Le vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations en 2015 avait renoncé en décembre 2017 à sa retraite internationale, annoncée en 2015.

crédit photo: ghanasoccernet

AUTEUR: Oscar Mbena

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook