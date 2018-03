Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Côte d’Ivoire: Un gros coup pour Didier Drogba Rédigé par leral.net le Samedi 10 Mars 2018 à 17:40 | | 0 commentaire(s)|

La légende du football ivoirien et africain, Didier Drogba, ne chôme pas. Après son gros contrat avec l’une des célèbres marques de bière ivoirienne il y a quelques mois, Didier Drogba revient sous les feux des projecteurs, mais cette fois dans le domaine de la banque.

Dans le cadre la digitalisation des services bancaires en Afrique, Didier Drogba a été choisi pour être l’ambassadeur des services banque de détail entièrement digitalisé, de Standard Chartered Bank, une banque britannique. Il sera officiellement présenté le 14 Mars prochain, apprend l’agence Ecofin.

L’ex attaquant de l’OM et de Chelsea, prêtera sa voix et ses droits d’image dans une série d’activités de marketing et d’engagement communautaire au cours des 12 prochains mois, dans le cadre de la campagne de communication sur le produit.



« Le lancement de notre banque digitale en Côte d’Ivoire est un chapitre important de notre histoire dans la région. Le passage au numérique signifie également une progression, non seulement pour notre entreprise, mais aussi pour nos clients, et nous sommes impatients de révéler très bientôt les détails de notre toute première banque digitale », a fait savoir Suni Kaushal, le directeur général pour l’Afrique et le Moyen-Orient chez Standard Chartered Bank.

Le groupe bancaire qui est présent dans 16 pays africains, a utilisé la Côte d’Ivoire comme marché pilote pour ce nouveau service. « Notre présence sur plus de 60 marchés nous offre une opportunité inégalée de tester et d’affiner de nouveaux concepts dans des lieux uniques ,avant de les déployer sur plusieurs sites. Nous le faisons actuellement en Côte d’Ivoire où nous testons une offre bancaire purement digitale », explique Bill Winters, le Directeur Général du Groupe dans le rapport financier annuel de l’exercice 2017.

