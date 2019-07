Côte d’Ivoire: pour une affaire de s*xe, l’artiste Eudoxie Yao agressée à Paris

Le monde du showbiz ivoirien rime avec coups bas et pratique du s*xe à profusion. Cette affaire fait couler actuellement beaucoup d’encre sur les réseaux sociaux. Eudoxie Yao, artiste ivoirienne aux rondeurs démesurées, dit avoir été agressée par l’un de ses promoteurs de spectacle en France.



Voyageant pour la première fois hors des frontières Africaines, la « bobaraba » (grosses fesses Ndlr) comme on l’appelle communément dans les sphères ivoiriennes, Eudoxie Yao a, dans une vidéo publiée ce jour sur son réseau social américain « Facebook », dénoncé le comportement peu recommandable de ses promoteurs.



L’artiste arrivée en France grâce au promoteur Mike le Bosso, affirme après quelques jours, avoir perdu confiance en ce dernier parce qu’il lui aurait fait des avances et que ce dernier avait exigé avoir des rapports s*xuels avec elle.



Des avances qu’elle affirme avoir refusé en s’en remettant à un deuxième promoteur Koné Brahima, ami de Mike le Bosso.



Eudoxie Yao a déclaré dans sa vidéo que le deuxième promoteur, Koné Brahima lui aurait également fait des avances. Toujours selon ses dires, ce dernier bloquant le cachet de sa prestation, a voulu coucher avec elle en lui faisant du chantage.



Dans cette même vidéo, après une brève interruption, l’artiste réapparaît avec du sang sur le visage, laissant croire que c’est son hôte Koné Brahima qui lui aurait infligé cette blessure au visage.



Dans ses explications, Eudoxie Yao affirme que Koné Brahima a bloqué son argent parce que ce dernier voulait coucher avec elle.



« Quand on a fait les calculs, j’ai dit à monsieur Koné de garder mon argent. Ce jour-là, il a gardé 920 euros. Celui à qui j’ai fait confiance pour garder mon argent, comme il veut sortir avec moi, je ne veux pas coucher avec lui », a-t-elle laissé entendre dans sa vidéo.



Quant à l’agresseur le dénommé IB, il aurait été gardé à vue et pourrait être présenté jeudi (Ndrl:aujourd'hui) devant un tribunal.



Ce nouvel épisode de l’affaire Eudoxie Yao a enflammé ce jour la toile, où chacun se laisse aller à son commentaire.