Pays organisateur et candidat au sacre final, la Côte d’Ivoire affronte, en ouverture, la Guinée-Bissau, ce samedi 13 janvier 2024, au Stade Olympique Alassane Ouattara d’Ebimpe. Cette première face au Djurtus, est très attendue par tout un peuple mobilisé derrière son équipe pour le triomphe au soir du 11 février prochain. Le stade Alassane Ouattara […]

Pays organisateur et candidat au sacre final, la Côte d’Ivoire affronte, en ouverture, la Guinée-Bissau, ce samedi 13 janvier 2024, au Stade Olympique Alassane Ouattara d’Ebimpe. Cette première face au Djurtus, est très attendue par tout un peuple mobilisé derrière son équipe pour le triomphe au soir du 11 février prochain.

Le stade Alassane Ouattara d’Ebimpe sera le point de convergence des férus du ballon rond, aujourd’hui, à l’occasion de l’ouverture de la 34e édition de la coupe d’Afrique des nations (Can). Les Éléphants de la Côte d’Ivoire défient les Djurtus de la Guinée-Bissau en ouverture de la compétition. C’est une affiche qui peut être déséquilibrée sur le papier mais ça, ce n’est qu’une illusion. En effet, depuis sa première participation à la Can en 2017, la Guinée Bissau (103e mondial) ne cesse de progresser sur la scène africaine. Mieux, elle impressionne par sa capacité à rivaliser avec les grosses cylindrées. Mais en trois participations, la Guinée Bissau n’a jamais dépassé le stade des phases de groupe et elle compte briser la malédiction cette année en terre ivoirienne. Cela est bien possible car les hommes de Baciro Cande ont suffisamment emmagasiné de l’expérience et une grande détermination pour le réaliser. Mais la montagne risque d’être trop haute face à des « Éléphants » qui évolueront à domicile. En tant que pays organisateur, la Côte d’Ivoire (24e participation) s’avance en grandissime favori et elle compte bien le démontrer aujourd’hui. Elle en a les moyens au vu de son effectif, de son vécu et surtout de l’apport de son public. Elle sera surtout revancharde après avoir été éliminée en quart de finale par l’Égypte aux tirs au but lors de l’édition précédente.

Emmenés par un technicien chevronné, le Français Jean Louis Gasset, les « Eléphants » auront tous les arguments en leur faveur. En plus d’évoluer à domicile, ils pourront compter sur leur armada bien fournie à tous les compartiments de jeu : Serge Aurier, Franck Kessié, Jean Michel Seri, Maxime Alain Gradel, entre autres. Face à un adversaire qui n’a toujours pas gagné le moindre match en Can, en trois participations, la Côte d’Ivoire part logiquement avec la faveur des pronostics. Les « Éléphants » voudront frapper un grand coup et lancer, par la même occasion, un message fort au Nigeria, son principal concurrent dans le groupe A, mais aussi aux autres concurrents dans la course au sacre. Ça promet du lourd.

DANS LE CAMP ADVERSE

La Guinée Équatoriale défie le Nigéria

Pour son premier match dans cette 34e édition de Coupe d’Afrique des nations (Can), la Guinée Équatoriale va défier le Nigéria dimanche. Cette affiche aux allures de « grand contre petit » sera particulièrement scrutée par les férus de football. Le Nzalang Nacional, qui dispute seulement sa cinquième phase finale, ne doit pas être pris à la légère. Quatrième en 2015, la Guinée équatoriale sera emmenée par sa star Emilio Nsue (34 ans), meilleur buteur de la sélection entraînée par Juan Micha. Difficile à manœuvrer, elle espère créer la surprise dans ce groupe A en s’imposant contre le Nigeria. La tâche s’annonce difficile, mais elle n’est pas impossible si l’on sait que c’est cette même sélection qui avait tenu tête à l’Algérie, championne en titre, en 2022, au Cameroun. Elle peut rééditer cette même performance si elle continue de jouer sur ses valeurs. Mais attention tout de même, car les Super Eagles font partie des favoris pour la victoire finale. En 20 participations, le Nigeria a été titré à trois reprises (1980, 1994, 2013) pour 15 podiums et il veut accrocher une quatrième corde à son arc. Pour parvenir à ses fins, les Super Eagles devront s’appuyer sur l’efficacité de Victor Osimhen (meilleur buteur en Série A la saison dernière et Ballon d’or africain en 2023). Mais il va surtout compter sur un effectif riche en individualités et un technicien chevronné en la personne de José Peseiro, celui-là même qui a officié en Europe et dans le Golfe Persique.

De l’un de nos envoyés spéciaux Mouhamadou Lamine DIOP

Source : https://lesoleil.sn/cote-divoire-guinee-bissau-a-2...