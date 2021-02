Coumba Gawlo Seck: Les raisons d’une pause musicale…

D’après ses explications relayées par « Les Echos », c’est son état de santé qui lui impose un suivi médical qui ne lui permet pas reprendre ses activités pour le moment.



Elle annonce également avoir subi une opération du fait d’une occlusion intestinale. Comprenez par là un blocage qui empêche les aliments, liquides et gaz, de circuler normalement au niveau de l’intestin.



Toutefois, elle promet à travers d’autres activités comme ses programmes pour l’enfance, la femme etc., de se faire voir de ses fans et autres personnes qui kiffent sa musique et tout ce qu’elle fait dans la vie à travers les plateformes comme YouTube, Facebook, Instagram, entre autres.