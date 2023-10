Coumba Gawlo Seck, attristée par le décès de Moumy Seck

"Avec tristesse et émoi, j'ai appris la douloureuse

disparition de ma chère et tendre nièce, Moumy Seck,

épouse de mon ami et frère Bougane Guèye Dany

Oh que c'est douloureux !

Si jeune

Si belle

Si gentille

Si douce, notre Moumy est partie a jamais !



Mes pensées solidaires et affectueuses vont à sa

famille, sa mère Kiné, Wally et ses frères et soeurs,

ses enfants en très bas âge et à son mari

Que la terre lui soit légère

Repose-toi belle Djiguène"