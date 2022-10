Coumba Gawlo à la Mecque et à Médine : "Je rends grâce à Allah de m'avoir donné la force de traverser cette longue et douloureuse épreuve..." (Photos)

"A LA MECQUE ET A MEDINATOUL MOUNAWARA



Je rend grâce à Allah (SWT) de m'avoir donné la force de traverser cette longue et douloureuse épreuve, d'être restée si longtemps éloignée de la scène musicale pour raison de santé.



Ô Allah (SWT), Merci de m'avoir permis d'accomplir mon devoir de musulmane et d'avoir eu le privilège et l'insigne honneur de prier à la Kaaba et sur la tombe du Prophète Mohammed (SAWS).

Qu'Allah SWT bénisse le Sénégal !



Ameen Ya Rabbi."