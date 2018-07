Coumba Gawlo organise la 12e édition de l’événement « African Tour 2018 » en Mauritanie

Dans la cadre de sa tournée annuelle, Coumba Gawlo organise la 12e édition de l’événement « African Tour 2018 » cette année en Mauritanie, du 18 au 21 juillet 2018 .



Le programme d’activités en partenariat avec l’UNFPA et les organismes des Nations-Unies aura pour thème principal L’autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel.



Au programme de cette étape, une conférence de presse est prévue le Mercredi 18 juillet à 10 heures à l’hôtel Azalai Marhaba pour camper l’importance de l’événement.



Le jeudi 19 juillet, un forum sur le (PAFDDS SWEED) de sensibilisation est prévu à 10 heures pour partager avec les panélistes les thèmes retenus en présence des artistes invités dont Mouna Mint Dendeni, Seydou Nourou Guèye et Khoudia.



Le vendredi 20 juillet est prévu un diner de Gala animé par Coumba Gawlo et son orchestre à l’hôtel Azalai Marhaba, en présence du corps diplomatique et des autorités du pays.



Le samedi 21 juillet est prévu un concert public gratuit au stade Sebkha à partir de 18 heures, avec des artistes mauritaniens comme Tahra Mint Hembera, Mouna Mint Dendeni et des rappeurs mauritaniens.