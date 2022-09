Coumba Ndoffène Fall, Ancien Maire de Diamaguène Sicap Mbao «Le maire doit arrêter de se victimiser, car les populations sont dans le désarroi» La commune de Diamaguène Sicap Mbao dans le département de Pikine est très impactée par les inondations. Plus de ¾ des 76 quartiers sont actuellement inondés. Les populations vivent dans des conditions difficiles, car leurs maisons sont englouties par les eaux, leurs bagages sont gâtés. Mais les inondations à Diamaguène commencent à prendre une tournure politique.

Le député maire Cheikh Alioune Badara Bèye a soutenu que tous les marchés qu’il avait lancés pour acheter du matériel de pompage, ont été bloqués par le pouvoir central, arguant que l’assainissement n’est pas du ressort des communes.



Des propos qui ont choqué l’ancien maire de Diamaguène Sicap Mbao, Coumba Ndoffène Fall. À l’en croire, son successeur doit arrêter de se victimiser.



«Dire que l’État a bloqué des fonds de la mairie, relève d’un faux débat. C’est un débat inopportun et incohérent qui ne se prête pas à cette situation. Pour avoir occupé le poste de maire, nous savons que la mairie dispose tant soit peu de moyens pour soulager les populations à travers l’octroi de motopompes et de carburant. Il doit arrêter de jeter l’opprobre sur l’État», peste Coumba Ndoffène Fall.



À l’en croire, l’Etat n’est nullement responsable de cette situation qui sévit dans la commune de Diamaguène Sicap Mbao.



«En notre temps nous avons toujours été là pour soulager les populations, dans la mesure où, dans la nomenclature budgétaire, il y a des rubriques destinées aux secours, aux indigents. Mieux encore, il y a une rubrique destinée aux sinistrés», tonne M. Fall.



Il procédait à la remise d’un lot important de motopompes et de bons de carburant, d’une valeur de plus de 10 millions Cfa. Il s’agit de motopompes de 80 et 100 m3/heure. «Nous avons effectué une tournée dans la commune, mais nous avons vu des populations qui souffrent, qui sont dans le désarroi», explique-t-il.

