Coumba Sall, sœur de l’ex maire de Dakar : « Nous ne quémanderons jamais une libération de Khalifa Sall» Alors que l’ancien maire de Dakar boucle ce jeudi 7 mars ses deux années de prison, ses proches espèrent sa libération dans un avenir proche. Toutefois, disent-ils, ils ne supplieront jamais Macky Sall pour la libération de Khalifa Sall.

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Mars 2019 à 13:30

C’est la position de sa sœur, Coumba Sall qui soutient que sa famille restera digne jusqu’au bout. « Tout le monde sait que sa détention est politique. Mais il est resté courageux et nous donne toujours la force de supporter l’épreuve », a-t-elle réagi sur la RFM. Et de poursuivre, « de toute manière, il ne sera pas enfermé indéfiniment. Un jour ou l’autre, il sera libéré. Jamais nous ne quémanderons sa libération auprès de Macky Sall ».

Khalifa Sall est incarcéré pour détournement de deniers publics. Il a été condamné pour 5 ans et 5 millions de francs d’amende, dans le cadre de la gestion de la caisse d’avance de la mairie de Dakar. Sa candidature à la dernière élection présidentielle a été rejetée par le Conseil Constitutionnel.



