Coup d’Etat et tripatouillage des constitutions: La leçon de George Weah à la Cedeao Le président du Libéria, George Weah explique la fréquence des coups d’Etat militaires en Afrique, comme étant la conséquence de la modification des constitutions par les Chefs d’Etat.

Lors du sommet virtuel extraordinaire des chefs d’Etat de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) qui s’est tenu, hier mercredi, sur la Guinée et au Mali, George Weah a demandé à ses pairs de s’interroger sur les causes profondes des putschs dans la sous-région, notamment à la lumière du coup d’Etat, survenu à Conakry le week-end dernier.



« Est-il possible qu’il y ait une corrélation entre ces événements et les situations politiques où les constitutions sont modifiées par les titulaires pour supprimer les limites de mandat par le biais de référendums ? », s’interroge-t-il.



Il a ajouté, « ou bien pourrait-il s’agir d’une simple coïncidence ? Si la suppression de la limite des mandats sert de déclencheur pour le renversement de gouvernements, alors peut-être que la CEDEAO devrait faire tout son possible pour s’assurer que les limites des mandats dans les constitutions de tous les Etats membres, soient respectées ».



George Weah est arrivé au pouvoir lors d’élections démocratiques au Libéria, un pays qui a connu des bouleversements politiques majeurs, notamment des coups d’Etat militaires et une guerre civile prolongée.





