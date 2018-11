Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Coup de cœur : Cheikh Ibra Fam FREESTYLE, THIOSSANE ou le retour aux sources Rédigé par leral.net le Lundi 26 Novembre 2018 à 11:30 | | 0 commentaire(s)|

C’est l’un des coups de cœur et certainement l’artiste le plus original du label Prince Arts et il s’appelle Freestyle, de son vrai nom à l’état-civil Cheikh Ibra Fam, un artiste futuriste et prospectif, mais bien ancré dans des racines sénégalaises et afro-américano-caribéennes. Et le nouvel album "Thiossane" de 12 titres en est la vraie illustration. Un album qui affiche la maturité et l’évolution musicale de cet artiste talentueux et multidimensionnel, après « Djodja » (2006) et Africa United (2011).



"THIOSSANE" qui est aussi le titre de l’album éponyme est une invitation au retour aux sources pour une meilleure appréciation de la vie. Ce titre a d’ailleurs été composé avec la collaboration de Hakim, le célèbre musicien américain à la touche magique et de Coly, meilleur guitariste de sa génération qui évolue en Gambie.



Cheikh Ibra Fam, de son vrai nom, est un jeune chanteur Sénégalais, né à Mbour, qui a grandi à Dakar. A la fois chanteur, compositeur et musicien, c’est pour sa carrière musicale qu’il a pris le nom d’artiste flamboyant de FREESTYLE.



Freestyle, synonyme de liberté d’expression reflète la personnalité du chanteur d’une créativité verbale et instrumentale débordante. C’est par ailleurs dans l’exercice de l’improvisation, qu’il révèle son incroyable talent.



Freestyle, un mélange d’Otis Reading et de James Brown



Freestyle, c’est comme si dans une même voix, il y avait à la fois Otis Reading et James Brown et un peu d’Akon. Un cocktail vraiment explosif. Freestyle aurait pu dans une autre vie, faire partie du groupe Kool and Gang, tellement l’influence des sonorités ryhtm and blues et à la limite funk et disco est présente dans le disque dur musical de Cheikh Ibra Fam.



Mieux, si la machine à voyager dans le temps existait vraiment, en tant qu’artiste, Freestyle aurait pu se mouvoir sans attirer l’attention dans ces rythmes de la Nouvelle-Orléans des années 1940-1970 dans les origines stylistiques du Blues, Jazz, Gospel, Boogie-woogie. Tant Freestyle a les pieds bien ancrés dans ce que l’on peut appeler l’iconique rythm and blues devenu quelque part le RnB contemporain.



Il y a du tout dans la mayonnaise Freestyle, la mélodie, le groove, le funk, le rap et le rythm and blues, le tout dans un folklore déroutant qui n’oublie pas d’où il vient à savoir ses "roots" comme pour parler à la manière d'un Alex Haley.



Bête de scène et artiste atypique, influencé jusqu’à la moelle par le style RNB et la musique Soul, Freestyle s’était fait révélé à la face du Sénégal et du Monde avec ses premiers albums « Djodja » en 2001 et son deuxième, Africa United (Femme capricieuse) en 2006, avec notamment huit opus où il était question d’ode à l’amour mais aussi de faits de société.

Artiste prometteur de la World Music sénégalaise, accepté par la critique dès ce premier album, Freestyle, sachant ce qui l’attendait en termes d’attente et de mutations musicales, est allé en 2007 se perfectionner à l’Académie Musicale de Tréviglio en Italie.



Durant trois années, Cheikh Ibra Fam apprend au pays de Luciano Pavarotti à jouer le violon, la guitare et le piano, son instrument de prédilection, comme il l’a été pour Stevie Wonder. Tiens donc !



Ce n’est pas donc fortuit que Freestyle ait convaincu définitivement toute la critique avec son deuxième album intitulé « Africa United », où il a tout fracassé sur son passage, avec notamment des titres mémorables qui résonnent encore à savoir « Show me » avec son rythme fluorescent, « Midadi » pour sa spiritualité mouride, « Woman » ou encore « Autok Mbegue ».



Ce n’est pas une gageure de dire que c’est l’album « Africa United » qui a révélé le chanteur au grand jour au public, avec des chansons en Wolof, en Arabe et en Français, dans un album qui a été une mosaïque, voire un Melting Pot original et riche aux styles musicaux variés associant le RnB, le reggae et la musique Pop.



« Show me », « Midadi », « Woman » et « Autok Mbegue » ont fait vibrer le Sénégal et une partie du Monde, lors d’une tournée nationale et internationale en France et en Italie qui a permis à l’artiste sénégalais de conquérir un large public au-delà des frontières du Sénégal.



Nouveau pensionnaire de l'Orchestra Baobab



Comme le Bembeya Jazz dans les années 70, Freestyle, c’est aussi « Regards sur le passé », puisque sa maturité musicale et sa diversité lui ont ouvert les portes du mythique groupe Orchestra Baobab des années 70 et monument de la musique sénégalaise avec lequel, il fait le tour du monde.



Pour rappel, l’Orchestra Baobab a toujours eu un style musical assaisonné par un mélange subtil de rythmes latino-cubains, de sonorités africaines (chants wolof et sérère, harmonies casamançaises, mélodies traditionnelles d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb) et d'influences soul ou jazz.



A côté de Balla Sidibé, Rudy Gomis, Alpha Dieng, Thierno Koité (saxophone alto) ou encore Yakhya Fall, Freestyle symbolise au sein de l’Orchestra Baobab, le trait d’union entre le passé et l’avenir. Et c’est tout cet héritage musical qui sonne très fort dans le nouvel album, un condensé riche de cette diversité culturelle, par lequel l’artiste Baye Fall revient en toute maturité comme pour confirmer que les fruits ont tenu la promesse des fleurs.









Massène DIOP Leral.net

1. THIOSSANE

Thissane est aussi le titre de l’album qui est une invitation au retour aux sources pour une meilleure appréciation de la vie. Ce titre a été composé avec la collaboration de Hakim le célèbre musicien américain à la touche magique et avec Coly, meilleur guitariste de sa génération qui évolue en Gambie

2. DINGUE

Dingue est une chanson qui parle d’amour fou et a été composé avec la collaboration de Hakim et Rene Shalom, le virtuose guitariste d’Orchestra Baobab.

3. DIOM

Une chanson qui parle des difficultés de la jeunesse africaine composée et enregistrée en Gambie avec la collaboration de Hakim et de Coly.

4. BETTER

Une chanson qui parle d’amour et qui se moque des ex-histoires.

5. DIAMEU

Une chanson comme un hymne à la paix.

6. GONDI GONDI

Une chanson d’amour critiquant les faux semblants.

7. PEACE AFRICA

Une chanson pour l’unité et la paix en Afrique

8. SUPER FRESH

Un titre d’ego-trip comme disent les rappeurs

9. LOVE

Une chanson qui parle encore d’amour avec beaucoup de naïveté et de gaité.

10. TALIBE

Une chanson dédiée aux personnes simples vivant dans l’humilité, la simplicité et la dignité malgré les difficultés de la vie.

11. KHALE

Une chanson dédiée aux enfants qui regorge de très bons conseils pour les enfants

12. LOVE Rmix

Chanson qui est un remix de LOVE





