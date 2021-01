Coup de colère à Marsassoum : Les élèves étaient dans la rue ce matin Mouvement d’humeur agité en guise avertissement , les élèves du lycée de la commune de Marsassoum, région de Sédhiou ont marqué le coup d’une grève de 24heures ce 21 janvier.

Le secteur scolaire était en rogne ce jeudi 21 janvier 2021 à Marsassoum où les élèves sont descendus dans la rue ce matin.



Selon l’information partagée sur les réseaux sociaux, ces élèves dénoncent entre autres, le manque de tables bancs, réclament par ailleurs des toilettes assainies. A cela s’ajoutent des tableaux scolaires de certaines classes en états défectueux qui mérite nt d’être réhabilités.



Mais en plus de ne plus vouloir étudier dans des huttes qui font offices de classes, les lycéens estiment aussi avoir aussi droit à une salle informatique fonctionnelle…



Avertissement lancé aux autorités locales et étatiques !



