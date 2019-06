Coup de filet: Hachem Ahmad, bien connu à Dakar, arrêté à Abidjan avec des mallettes d'argent

L’affaire risque de faire bien des dégâts au Sénégal où le mis en cause présumé présenté comme une mule a de solides relations. Selon les radars sensibles de libération repris par Leral.net, les éléments des services de douanes d'Abidjan ont fait avorter, dans la nuit du jeudi 30 mai 2019, une tentative de transfert illicite de devises au niveau de l’aéroport international Félix Houphouët-boigny. En effet, un voyageur en possession de devises portant sur la somme de 2 851 803 143 de FcFA a été arrêté à l’aéroport Félix Houphouët-boigny d’Abidjan, au

moment où ce dernier s’apprêtait à quitter le territoire national pour le Liban.



Selon des sources, l’individu de 19 ans très connu à Dakar et dont le nom est Hachem Ahmad, passager du vol n°tK0559 de la compagnie aérienne turkish Air lines, à destination de Beyrouth via la Turquie, aurait dissimulé presque 3 milliards de Fcfa en coupure d’euros et de dollars dans deux valises qu’il transportait dans ses bagages. La première valise contenait la somme de 1 478 574 570 FcFA et la seconde valise contenait des billets de banque d’une valeur de 1 373 228 573 FcFA. L’infortuné a été interpellé et sera probablement présenté devant les autorités judiciaires compétentes, pour répondre du délit de non respect de la réglementation en vigueur en ce qui concerne les mouvements de capitaux de la côte d’ivoire vers l’extérieur. mais déjà il paraît que le mis en cause qui ne se faisait que "transférer" les sous a lâché des noms...

