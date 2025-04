Coup de filet de l’OCTRIS à Ouakam : Trois trafiquants interpellés avec de la drogue et plus d’un demi-million de francs Cfa Les éléments de la division opérationnelle de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCTRIS) ont réalisé un coup de filet significatif à Ouakam, avec l’arrestation de trois individus en possession d’une importante quantité de drogues et d’une somme de 536.000 francs Cfa.

Selon l’information partagée par le site rts.sn, lors de cette opération, les agents ont mis la main sur 100 grammes de haschisch, 14 képas d’un gramme de MDMA, 15 grammes en vrac du même produit, 91 pilules d’ecstasy.



C’est, nous dit on, le fruit de l’exploitation d’un renseignement opérationnel rapportant un trafic intense dans les secteurs de Ouakam, des Mamelles et des Almadies, zones particulièrement surveillées par les forces de sécurité, en raison de leur attractivité et de leur densité résidentielle.



Mais selon nos confrères, en plus des drogues, les suspects étaient en possession de :4 téléphones portables, 1 véhicule, 1 moto de type Jakarta, Et d'une somme d’argent liquide s’élevant à 536.000 francs Cfa.



