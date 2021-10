Coup de filets de la Douane : 505 kilos de chanvre indien saisis dans la semaine à Kaolack Au total, 505 kilogrammes de chanvre indien ont été saisis entre mardi et samedi par des unités douanières de la subdivision des Douanes de kaolack (centre du Sénégal), a appris l’APS de source officielle.

" La brigade mobile de Nioro a saisi sur des inconnus fugitifs dans la localité de Keur War 7 colis soit 350 kgrs de la chanvre indien variété +Green+, d’une valeur de 28.000.000 fcfa , dans la nuit du vendredi au samedi", a l’administration douanière dans un communiqué.



Le document reçu à l’APS souligne que la Brigade commerciale de Keur Ayib, avait dans la nuit de mardi à mercredi saisi 3 colis soit 150 kgrs de chanvre indien variété +brown +, d’une valeur de 15.000.000 fcfa, dans la forêt de keur Madiabel".



"Dans la journée du samedi vers Ndimb ndiayenn 2 colis contenant un lot de médicaments et 5 kgrs de chanvre indien ont été saisis par les agents de keur Ayib", a fait savoir l’administration douanière.



