Coup de pied d’Ousmane Sonko : Un challenge qui fait le buzz !

Décidément ! « Le Témoin » quotidien constate que le leader de Pastef Ousmane Sonko s’est taillé une code de popularité démesurée et sans égale, par les temps qui courent. Qu’on l’aime ou pas, les moindres faits et gestes de « Sonko 2024 » ou « PROS » sont imités par des milliers de militants, sympathisants et internautes d’ici et d’ailleurs. Tenez !



Pour accueillir chez lui, avec humour et plaisanterie, ses gardes de corps libérés après un mois de prison, Ousmane Sonko a lancé un coup de pied ou mae geri, histoire de montrer de talents de karatéka. Un geste qui a fait le tour de la planète numérique, jusqu’à devenir un nouveau challenge ultra étonnant. Sur l’appli TikTok comme sur les autres plateformes numériques, hommes et femmes, jeunes et vieillards, chacun imite à sa façon le coup de pied d’Ousmane Sonko.



Sautant sur l’aubaine, les marchands ambulants, entrepreneurs événementiels et autres petits affairistes, en ont profité pour confectionner des tee-shirts, des casquettes et des maillots à l’effigie du coup de pied d’Ousmane Sonko. Des accessoires et autres vêtements de « Challenge » qui se vendent comme de petits pains. A preuve, les ateliers de sérigraphie et d’impression numérique de Dakar croulent sous le poids des commandes.















Le Témoin