Coup de pouce à Youssou Ndour : l’artiste au grand cœur, avis à tous les milliardaires

Le geste de Youssou Ndour est touchant. C’est un acte patriotique. Comme il est à l’abri du besoin, l’argent supplémentaire qu’il gagne surtout de manière inattendue, il le reverse à une catégorie de citoyens sénégalais. C’est un geste fort qui mérite d’être suivi par ces autres Sénégalais, milliardaires, riches comme Crésus qui mènent leur petite vie tranquille, en toute quiétude sans regarder autour d’eux. Ils sont capitaines d’industrie, hommes d’affaires, artistes, voire politiciens et marabouts… et j’en oublie volontiers.



D’aucuns vous diront oui, nous n’avons pas besoin de faire nos gestes de bienfaisance face à la caméra. On le comprend et on le respecte. C’est certainement vrai. Pas nécessaire la com’. Et nous sommes persuadés que certains font vraiment des gestes dans l’ombre. Mais aussi il y en a qui sont tout simplement pingres qui ne font presque pas de gestes, tout en prétendant le faire. Ou qui usent d’une parole biblique qui dit que la main gauche ne doit pas savoir ce que fait la droite.



Mais Dieu de bon sang ! Si vraiment vous faites des gestes, ça va toujours se savoir, même si vous ne le voulez parce que c’est celui qui reçoit qui va le dire à haute et intelligible voix et sans votre volonté et hors de votre contrôle. Donc cette parade ne fonctionne pas toujours.



Des gestes ce ne sont pas juste donner quelques miettes aux mendiants et autres talibés dans les rues. Non ! C’est offre une école, un centre de santé, un forage ou autres à un village, c’est octroie des bourses à des jeunes filles pour les aider dans leurs études, c’est faire ce que Youssou Ndour a fait récemment.



Alors, Si ces crésus avaient le cœur large et généreux, peut-être qu’on aurait moins de talibés dans la rue menant une vie misérable, haillons sur le corps. Bientôt le froid atteindra sa vitesse de croisière, on verra encore ces pauvres êtres, fragiles, grelotant et arpentant les rues en quête de pitance devant compenser les charges d’un marabout dont ils seraient à la charge et qui lui ne mène une bonne vie.



Pour en revenir à Youssou Ndour, le souhait c’est que les milliardaires puissent suivre vraiment son exemple. Sans connaitre combien Youssou Ndour possède de milliards, nous sommes certains qu’il n’a pas une dizaine, mais il contribue.



D’ailleurs, dans un article paru le 10 mai dernier, le journal numérique Le Soir a dressé une liste de 25 milliardaires du Sénégal dans la quelle Youssou Ndour ne figure pas. Les personnes qui y figurent possèdent entre 60 milliards et 400 milliards de francs CFA. Ceci montre que Youssou Ndour est un menu fretin devant eux.



Bien entendu, ils nous diront qu’ils ont créé des sociétés et donner des emplois au Sénégalais et qu’ils paient leurs impôts. Très bien. Mais ils peuvent faire plus. Etant entendu que Youssou Ndour a aussi créé des entreprises et donner de l’emploi à des citoyens.



Ce monde est passager. Notre pèlerinage terrestre est si court qu’on devrait être plus compatissant, plus solidaire, plus généraux les uns envers les autres. On peut acheter beaucoup de choses sur terre avec de l’argent et pas tout heureusement. Si on pouvait acheter le salut de son âme avec de l’argent c’est sûr que beaucoup de milliardaire du Sénégal et du monde entière aurait déjà demandé un devis pour ne pas dire qu’ils l’ont déjà acheté. Mais non. A quoi donc ça sert de passer notre vie à thésauriser sans regarder derrière nous ce qui se passe.



Retenons tout de même cette parole biblique «Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer au royaume de Dieu». Si seulement au jour de notre mort on pourrait monter à bord avec nos mallettes d’argent pour aller payer notre salut.



Par Noël SAMBOU senenews.com