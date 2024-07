Coup dur pour Macky Sall : Doudou Kâ, un éminent responsable et cadre du parti quitte l’APR Les départs s’enchainent à l’Apr depuis la perte du pouvoir. Après Aliou Sall, c’est au tour de Doudou Kâ de quitter l’APR. Nous apprend Senenews.com

Dimanche 14 Juillet 2024

L’Alliance pour la République (APR) se vide de ses rangs. Membre de l’APR depuis 2009 et coordinateur du programme « Yonu Yokuté » qui a propulsé Macky Sall à la magistrature suprême, en 2012, le ministre Doudou Ka a officiellement vient de lâcher ses anciens camarades.



Ses raisons ? Il « veut tracer sa propre voie dans l’échiquier politique », rapporte Thiey Dakar.



Il fut DG de l’AIBD et ancien ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération. Proche de Amadou Bâ, il a été défenestré du gouvernement à la veille de la Présidentielle à cause de sa la liberté de ton, notamment sur l’intangibilité du mandat présidentiel de 5 ans dans la constitution, son exigence de respecter les premières décisions du Conseil Constitutionnel.



