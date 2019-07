Coupe d’Afrique de Volley-Ball: Les "Lionnes" passent face au Maroc et se qualifient en demi-finale L’équipe nationale féminine de volley-ball a emboîté le pas aux Lions du football. Les "Lionnes" se sont qualifiées pour les demi-finales de la coupe d’Afrique de volley-ball, qui se dispute actuellement au Caire.

Elles se sont imposés devant le Maroc 3 sets à 0. Les "Lionnes" du volley-ball ont donc remporté toutes les parties avec les scores (27-25/25-11/25-17). Battues par l’Egypte lors du premier match, elles n’avaient besoin que de cette victoire pour se qualifier en demi-finale. En effet, le Sénégal loge dans une poule de 3.



Les demi-finales se joueront samedi. Les "Lionnes" vont hériter du vainqueur de la rencontre Cameroun vs Kenya.

