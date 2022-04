Coupe d'Angleterre : Sadio Mané avec son doublé envoie Liverpool en finale

Quel match à Wembley. Après une première période dominée de façon écrasante, Liverpool est rentré aux vestiaires avec trois buts d'avance grâce à Konaté et Mané (doublé), face à des Citizens éteints.



Revenus avec de meilleures intentions, les Skyblues ont entretenu l'espoir jusqu'au bout, marquant par Grealish puis Bernardo Silva avant des arrêts de jeu étouffants. Mais c'est bien Liverpool qui tient sa finale, et visera une huitième Cup, la première depuis 2006 ! Sadio Mané est passé par là devant 40 000 fans venus pousser les Rouges. Liverpool défiera le vainqueur de la deuxième demi-finale qui va opposer Chelsea à Crystal Palace. La finale se tiendra lé 14 mai à Wembley.



Sadio homme du match



L'international sénégalais a encore réussi une prestation majeure face aux Citizens. Dans le jeu d'abord, omniprésent devant et pas avare de replis défensifs pour soutenir le bloc. Par son doublé ensuite, d'abord sur un pressing vif dans les pieds de Steffen, coupable d'une énorme bourde. Puis sur une volée du droit superbe juste avant la pause, au terme d'un mouvement collectif en une touche.

Une très belle semaine pour l'enfant de Bambali déjà auteur du but qui a sauvé (2-2) Liverpool contre ce même adversaire dimancher dernier en championnat. Sans oublier une qualification pour la demi-finale de Ligue des Champions.

iGFM