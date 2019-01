Coupe de Turquie – Kasimpasa : Mbaye Diagne se fait exclure en toute fin de match

Kasimpasa se déplaçait ce jeudi après-midi sur la pelouse d’Alanyaspor, pour le compte des huitièmes de finale aller de la Coupe de Turquie. Le fait du match restera l’exclusion de l’attaquant sénégalais, Mbaye Diagne en fin de la partie, informe Wiwsport.



Frustré peut-être, de voir son but être refusé par l’assistance vidéo à la 26′ minute de jeu.



L’attaquant international sénégalais se fera exclure à la fin du temps additionnel (90’+5), à la fin d’un match nul et vierge contre la quatorzième de la Süper Lig, Alanyaspor.



Le sénégalais, Mbaye Diagne qui reste sur 20 réalisations en 17 matches en championnat, voudra connaître certainement la même réussite en deuxième partie de la saison.

