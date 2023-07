Coupe des Nations – Beach Soccer : Le Sénégal remporte la médaille de bronze, Mandione Diagne meilleur buteur

La Russie a accueilli la coupe des nations 2023. Cette compétition regroupe quatre nations (Sénégal, Iran, Emirats Arabes Unies, Russie) s’est déroulé du 21 au 23 juillet 2023. Trois matchs étaient donc au programme pour les lions.



Le 21 juillet, les sénégalais ont fait leur entrée en lice face à l’Iran. Le match a été largement perdu par les coéquipiers d’Alsény Ndiaye (5-1). Après ce début manqué, les lions devaient gagner pour se relancer.



Cependant, le Sénégal va à nouveau perdre son second match face au pays hotte la Russie (6- 4). Il restait donc le troisième match pour sauver la participation des lions. Un match que les sénégalais vont remporter.



Opposé aux Emirats Arabie Unies, le Sénégal gagne le match largement (5-1) et termine en beauté son tournoi. Une victoire qui permet au Sénégal de terminer troisième de la compétition.



En plus de cette place sur le podium, le Sénégal a gagné deux récompenses individuelles. Seydina Mandione Laye Diagne auteur de cinq buts remporte le soulier d’or. Mamour Diagne a lui aussi glané un prix. Le sénégalais a été désigné comme l’auteur du plus beau but du tournoi.



Sud Quotidien